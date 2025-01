Scherma: Gran Prix spada, doppio bronzo Italia con Paulis e Di Veroli

Doppia medaglia di bronzo per l'Italia nel Grand Prix di spada a Doha: Lucrezia Paulis nella prova femminile e Davide Di Veroli nella gara maschile conquistano il terzo gradino del podio, dopo prestazioni da applausi. A un passo dalla zona medaglie anche Alberta Santuccio, 6^ classificata tra le donne nel giorno del rientro dopo l'oro olimpico a squadre, e Gabriele Cimini che ha chiuso 7° tra gli uomini. Primo podio tra le grandi della scherma mondiale, in Qatar, per Lucrezia Paulis. La 21enne ariccina delle Fiamme Oro, proveniente dalle qualificazioni di venerdì, ha iniziato con la vittoria nel derby azzurro su Sara Maria Kowalczyk per 12-11, nel tabellone da 64, per poi superare nel turno da 32 l'argentina Di Tella con il risultato di 12-9. Negli ottavi la poliziotta romana ha avuto la meglio sulla francese Vanryssel con il punteggio di 12-10 entrando tra le "top 8". La prima medaglia della carriera per l'azzurra classe 2003 è arrivata grazie alla vittoria nei quarti di finale sulla cinese Mo, con il verdetto di 14-10. Lo stop in semifinale contro l'estone Differt, per 15-11, ha sancito per Lucrezia Paulis la conquista di una splendida medaglia di bronzo, la prima in carriera e proprio in una gara del circuito d'élite GP FIE. Ai piedi del podio Alberta Santuccio. L'olimpionica della "stoccata d'oro" a Parigi 2024 è tornata in pedana con la grinta di sempre, fermandosi solo nei quarti di finale contro l'estone Differt per 15-11 e chiudendo in 6^ posizione. Stop negli ottavi, invece, per l'altra olimpionica Giulia Rizzi (9^), per Federica Isola (11^) e Alessandra Bozza (15^). Ha chiuso 20^ Rossella Fiamingo, anche lei al rientro dopo il trionfo olimpico, mentre si sono piazzate 31^ Roberta Marzani e 50^ Sara Maria Kowalczyk.