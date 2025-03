Scherma: Favaretto nuova n.1 mondo fioretto, Macchi 'prima vittoria è un sogno'

Grandi balzi in avanti anche per i fiorettisti azzurri nel Ranking internazionale maschile, guidato sempre dall'olimpionico Ka Long Cheung di Hong Kong. Guillaume Bianchi scatta infatti in seconda posizione in virtù dell'argento vinto in Perù mentre l'oro di stanotte fa salire al numero 3 del mondo Filippo Macchi. Sempre tra i "top ten" anche Tommaso Marini, al 5° posto dopo il podio sfiorato in Sudamerica, e Alessio Foconi, 10° in graduatoria. Si avvicina ai migliori 16 infine Davide Filippi, adesso in 18^ posizione.