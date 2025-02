Scherma: Europei cadetti, poker di medaglie per l'Italia ad Antalya

L'Italia cala un altro poker di medaglie ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 'Antalya 2025', anche nella seconda giornata che ha chiuso la serie delle tre gare individuali riservate agli Under 17. Due argenti e due bronzi per gli azzurrini oggi in Turchia: si è fermato a una sola stoccata dal titolo continentale Marco Panazzolo nel fioretto maschile, salendo sul secondo gradino di un podio conquistato anche da Nicolò Collini, terzo classificato, l'altro argento è griffato dalla spadista Ludovica Costantini mentre il secondo bronzo porta la firma dello sciabolatore Andrea Tribuno. Ma non solo: con altri due azzurrini, il fiorettista Emanuele Iaquinta e Leonardo Reale nella sciabola, ai piedi del podio ed entrambi al quinto posto, ecco prender forma nella sua completezza la prova di forza che l'Italia dei Cadetti ha offerto pure oggi sulle pedane dell'Antalya Spor Salonu. Doppia medaglia veneta nel fioretto maschile. Entrambi i fiorettisti portacolori della Comini Padova avevano iniziato la loro cavalcata con una fase a gironi da en-plein di vittorie. A seguire, nel turno dei 64 Panazzolo aveva battuto lo slovacco Trestyanszky (15-6) e Collini si era imposto sullo svedese Ahrling (15-10). Nei 32 Marco ha dominato l'olandese Medvedev (15-8) mentre Nicolò ha saputo soffrire e superare l'ungherese Bodor (15-13). Ottavi di finale in controllo per entrambi: 15-10 di Panazzolo al francese Boumaza e 15-6 per Collini sul turco Cazzani. Si è arrivati così agli assalti da medaglia: la 'beffa' del tabellone ha riservato a Marco Panazzolo il derby italiano contro Emanuele Iaquinta, che ha visto il padovano spuntarla per 15-5; Nicolò Collini invece ha vinto con il risultato 15-10 il suo quarto di finale contro il cipriota Kiayis. Due medaglie certe e un altro derby in semifinale. La sfida tutta azzurrina è stata vinta da Panazzolo per 15-10 che ha decretato lo splendido bronzo di Collini mentre Marco è andato a giocarsi la finale contro l'ungherese Kosztolanyi. Nell'ultimo atto Panazzolo ha visto sfumare l'oro solo all'ultima stoccata, battuto per 15-14 ma con un argento al collo che luccica. Nella gara dei fiorettisti è arrivato a un passo dalla medaglia Emanuele Iaquinta che, dopo una prova di qualità e personalità, ha chiuso al 5° posto, fermato solo dal derby con Panazzolo. Per Mattia Gianese, invece, 14/a posizione, anche qui per il rimpianto di un ottavo di finale sfuggito all'ultimo respiro proprio contro l'ungherese Kosztolanyi (15-14), poi laureatosi campione d'Europa.