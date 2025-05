Canoa, Cdm velocità: Tacchini-Casadei argento e bronzo nel C1

Nella terza giornata di gare sul bacino del Malta Regatta Course a Poznan, in Polonia, dove è in corso fino a domenica 25 maggio la seconda prova di Coppa del Mondo di canoa velocità, arrivano altre due medaglie per l'Italia che portano a quattro il computo totale dei metalli azzurri. E' la coppia d'argento delle Olimpiadi di Parigi che in versione 'singola' monopolizza il podio del C1 1000 metri con Carlo Tacchini e Gabriele Casadei che conquistano il secondo e terzo gradino del podio. Nella finale della canadese monoposto vince il campione Martin Fuksa che taglia il traguardo al primo posto con il tempo di 3'46"76, gli atleti azzurri delle Fiamme Oro sono gli unici a tenere il ritmo dell'atleta ceco con Carlo Tacchini che conquista la medaglia d'argento in 3'47"97 precedendo il compagno di squadra Gabriele Casadei che acciuffa il bronzo fermando il cronometro sul tempo di 3'49"32. Sfortunata l'ammiraglia azzurra nel C4 1000 metri con con Mattia Alfonsi, Carlo Tacchini, Nicolae Craciun e Samuele Veglianti che si ferma ai piedi del podio nella finale con il tempo di 1'32"83, ad una manciata di decimi dal bronzo polacco in 1'32"17. La medaglia d'oro va all'Ucraina con il tempo di 1'31"78 davanti alla Cina, argento in 1.32.06. Lucrezia Zironi sfodera una buona prestazione nella finale B del K1 500 femminile. La classe 2002 delle Fiamme Azzurre sale sul gradino più alto del podio fermando il cronometro in 1:49.86, davanti alla belga Hermien Peters (1'50"93) e alla polacca Martyna Klatt (1'51"18). Andrea Schera (3'32"66) è terzo nella finale B del K1 1000 maschile, vinta dal neozelandese Quaid Blair Thompson in 3'30"65. Nella stessa prova è invece nono Samuele Burgo (4'11"10).