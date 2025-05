Novak Djokovic conquista il 100esimo titolo Atp in carriera. Il campione serbo ha vinto il 'Gonet Geneva Open', torneo Atp 250 che si è concluso a Ginevra, battendo in rimonta in finale Hobert Hurkacz con il punteggio di 5-7, 7-6 (2), 7-6 (2) in tre ore e otto minuti di gioco. Nole diventa così il primo tennista nella storia a vincere almeno un titolo per 20 stagioni consecutive. Il primo, nel 2006, era arrivato in quel di Amersfoort (Olanda).