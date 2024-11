SCHERMA: DOPO TV TEDESCA ARD ANCHE GIORNALISTA RITRATTA ACCUSE A USMANOV

Hans-Joachim 'Hajo' Seppelt, giornalista della rete televisiva tedesca ARD e autore del servizio sul presunto "sistema di corruzione dei giudici" nella scherma internazionale, ha ammesso l'infondatezza delle informazioni contenute nel suo reportage. Le accuse, rivolte al Presidente eletto della Federazione Internazionale della Scherma Alisher Usmanov in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi, sono state smentite dallo stesso Seppelt attraverso una lettera in cui ha ammesso le proprie responsabilità con l'impegno a non diffondere ulteriormente informazioni false.