Scherma contributi ordinari 2025, Azzi: "Premio al merito per la Fis"

L'azione di promozione e diffusione sociale della disciplina, l'efficenza gestionale e i grandi risultati internazionali hanno premiato la Federazione Italiana Scherma che si è vista riconoscere da Sport e Salute per l'anno 2025 un contributo ordinario di 10.128.052 euro. È quanto deliberato oggi (20 dicembre 2024) dal Consiglio di Amministrazione della Società, in piena sintonia con gli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sulla base del Modello Algoritmico Contributi (M.a.C.) adottato. Per la FIS si tratta di un importantissimo riconoscimento al lavoro svolto in tutti i settori dell'attività federale, perché non solo dà una continuità di segno positivo nel solco di quanto era già accaduto in tutto il quadriennio, ma esprime un incremento dell'8.8% rispetto allo stanziamento del 2024 (quando la cifra fu di 9.309.294 euro). E già quel contributo, di dodici mesi fa, risultava di quasi un milione più alto rispetto all'anno precedente. Una crescita ulteriore, costante, che il Presidente federale Paolo Azzi ha così commentato: "Accogliamo con grande soddisfazione questo riconoscimento da parte di Sport e Salute alla Federazione Italiana Scherma. Il notevole segno positivo che anche quest'anno la FIS registra nel contributo ordinario rappresenta un indiscutibile premio al merito. I parametri oggettivi che hanno motivato quest'incremento così rilevante fanno brillare i risultati internazionali, l'efficenza degli uffici e di tutta la struttura federale e la forte azione che abbiamo intrapreso sul fronte della promozione della scherma in tutti gli ambiti della nostra società. La declinazione di una scherma per tutti, che continua a vincere medaglie ma entra anche in modo sempre più autorevole ed efficace nel tessuto sociale, è l'espressione di una scommessa vinta in cui abbiamo creduto fin dal primo momento. Ringrazio Sport e Salute per questo riconoscimento e per averci supportato in alcune delle più importanti e apprezzate progettualità per la diffusione della scherma nel sociale. Dopo le splendide emozioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 per la scherma italiana si tratta di un altro risultato di cui essere orgogliosi", ha concluso il Presidente della FIS, Paolo Azzi.