SCHERMA, CDM SPADA DONNE: ITALIA ARGENTO A SQUADRE

La giovane Italia della spada femminile conquista la medaglia d'argento nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo a Fujairah. Con una formazione inedita, scelta dal CT Dario Chiadò per lanciare sul grande palcoscenico internazionale in questo inizio di nuovo quadriennio alcune atlete che avevano avuto meno spazio nelle ultime e trionfali stagioni nella specialità, le azzurre hanno disputato una gara straordinaria, salendo sul secondo gradino del podio. Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi hanno raccolto con personalità il testimone delle campionesse olimpiche di Parigi 2024 (Santuccio, Fiamingo, Rizzi e Navarria) sciorinando sulle pedane degli Emirati Arabi una prestazione d'altissimo profilo, per la scherma espressa ma anche per il carattere mostrato. L'inizio di giornata, infatti, era stato durissimo: nel match degli ottavi di finale l'Italia ha sofferto e lottato punto su punto contro la Svezia, riuscendo a spuntarla per una sola decisiva stoccata con il punteggio di 41-40.

Da lì in avanti le ragazze italiane sono riuscite a mettere marce altissime e hanno prima dominato la Polonia nei quarti, superandola per 31-24, e poi si sono assicurate la certezza di una medaglia con un'eccellente semifinale in cui hanno battuto 45-34 gli Stati Uniti d'America. Si è arrivati così all'ultimo atto contro l'Estonia che ha visto la formazione azzurra lottare dall'inizio alla fine ma uscire battuta con il punteggio di chiudendo con una bellissima medaglia d'argento. Per Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi una medaglia meritatissima e di grande valore che chiude così con uno splendido bilancio la prima tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Fujairah per l'Italia del CT Dario Chiadò (rappresentato negli Emirati Arabi dai maestri di staff Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota), visto che sabato era arrivata la strepitosa doppietta nella gara individuale con il trionfo di Sara Kowalczyk e il secondo posto dell'olimpionica Giulia Rizzi. Per le spadiste (così come per gli uomini) prossimo appuntamento del circuito iridato dal 21 al 24 novembre a Vancouver, in Canada.