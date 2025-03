Scherma, Cdm sciabola: Michele Gallo argento a Padova

Dopo il trionfo del 2023, Michele Gallo torna sul podio dello storico 'Trofeo Luxardo' di Padova, salendo questa volta sul secondo gradino. Il 23enne azzurro, campione europeo in carica, ha conquistato una splendida medaglia d'argento nella 66/a edizione della 'classicissima' italiana di Coppa del Mondo di sciabola maschile vinta quest'anno dal francese Jean-Philippe Patrice dopo una finale che ha regalato spettacolo ed emozioni. Un grande debutto per il nuovo ct dell'Italia degli sciabolatori Andrea Terenzio, che plaude anche al quinto posto di Luca Curatoli. È stato sontuoso l'intero percorso di gara del carabiniere salernitano, che si allena a Bologna, verso il suo terzo podio in Coppa del Mondo. Michele Gallo ha debuttato con un 15-5 sul tedesco Schenkel, per poi superare per 15-10 l'uzbeko Kodirov. D'autorità anche il successo negli ottavi, con il punteggio di 15-9, sul francese Garrigue. Tra i "top 8", e dunque sulla pedana principale della Kione Arena di cui era stato già grande protagonista due anni fa, Michele si è esaltato nel quarto di finale contro il cinese Shen, battuto per 15-13 nell'assalto che ha dato all'azzurro la certezza del podio, ma non sensazioni d'appagamento. Anzi. Spettacolare, infatti, è stata la semifinale contro il colosso coreano Sanguk Oh decisa all'ultima stoccata: sotto 4-9, Gallo ha piazzato una rimonta strepitosa, l'asiatico non ha mollato e si è arrivati così sul 14-14, quando l'azzurro ha messo a segno una splendida parata e risposta che gli è valsa il pass per la finale contro il francese Jean-Philippe Patrice. Nell'ultimo atto lo sciabolatore italiano ha subito in avvio un parziale negativo, che non è più riuscito a recuperare: è stato dunque il 27enne transalpino - che in Veneto un po' sente aria di casa, da marito della fiorettista azzurra Erica Cipressa - ad esultare per il verdetto di 15-10.