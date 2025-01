Scherma, CdM sciabola maschile: quattro azzurri nel tabellone di Plovdiv

Sono quattro gli sciabolatori italiani qualificati per il tabellone principale della gara individuale maschile, in programma domani, nella tappa di Coppa del Mondo a Plovdiv. Erano già ammessi di diritto, in virtù del proprio posizionamento nel ranking internazionale, il rientrante Luigi Samele e Michele Gallo. Fin dopo la fase a gironi, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, si è poi assicurato il pass anche Pietro Torre. Attraverso i turni preliminari, inoltre, ha staccato il biglietto per i migliori 64 pure Edoardo Cantini, grazie ai successi sul bulgaro Gospodinov e sul kazako Chuprakov. Out nel match decisivo per la qualificazione, invece, Dario Cavaliere, Giorgio Marciano e Giacomo Mignuzzi, mentre precedentemente si erano fermati Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea.