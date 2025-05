Pallamano A1: Finale scudetto, pari tra Erice e Salerno

Un epilogo sorprendente, un pari che scontenta sia Erice che Salerno nella gara uno della finale scudetto del campionato A1 di pallamano. Le due squadre hanno pareggiato 28-28, al termine di una sfida combattuta e avvincente. Erice immaginava di sfruttare in un altro modo il fattore campo; Salerno ha avuto la vittoria a portata di mano e nel finale non è riuscita a dare concretezza, con il successo, alla sua splendida prestazione. Sabato prossimo, a Salerno, si assegnerà lo scudetto, a meno che le due squadre non pareggino ancora: solo in questo caso si giocherà lo scudetto in gara a tre mercoledì 28 maggio.