Scherma, Cdm fioretto: otto azzurri accedono al tabellone principale al Cairo

Sono otto gli azzurri del Commissario tecnico Simone Vanni qualificati al tabellone principale della gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile al Cairo. Erano ammessi alla giornata di domani per diritto di ranking i 'top 16' mondiali Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Già dopo la fase a gironi, grazie a un ottimo avvio, hanno staccato il pass anche Damiano Di Veroli e Giulio Lombardi. Superando invece gli assalti dei tabelloni preliminari sono riusciti a qualificarsi per la fase clou pure Edoardo Luperi e Davide Filippi. Stop nell'ultimo match odierno per Federico Pistorio, Tommaso Martini e Alessio Di Tommaso, mentre è uscito nel turno precedente Giuseppe Franzoni. Domani, sulle pedane egiziane, si gareggia per i podi individuali sia al maschile che al femminile, competizione quest'ultima in cui tutte le 12 fiorettiste italiane iscritte hanno acquisito il diritto a essere nel tabellone principale.