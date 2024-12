Scherma: Cdm fioretto donne, Tangherlini trionfa a Busan, terza Cristino

La giornata di Elena Tangherlini e Anna Cristino è iniziata con i successi - rispettivamente - sull'ungherese Kondricz (15-6) e sull'atleta neutrale Peniushkina (15-8). Le due azzurre, entrambe provenienti dalle qualificazioni di ieri, hanno proseguito la loro corsa con le vittorie nel tabellone da 32 per Tangherini contro la giapponese Azuma 15-12 e per Cristino sulla coreana Hong 15-4. La fiorettista dell'Esercito ha poi avuto la meglio negli ottavi di finale sulla statunitense Scruggs per 15-10 mentre l'atleta dei Carabinieri si è imposta agilmente sull'austriaca Brugger 15-5. La certezza della doppia medaglia azzurra è arrivata grazie alle vittorie di Elena sulla polacca Walczyk-Klimaszyk per 15-11 e di Anna sulla francese Ranvier con il punteggio di 15-8. In semifinale, nel derby tricolore, è stata Tangherlini ad avere la meglio con il punteggio di 15-8, che ha sancito per Anna Cristino la conquista della medaglia di bronzo (la seconda in carriera per la carabiniera toscana dopo la prova di Tbilisi dello scorso aprile). La prima vittoria in carriera per Elena Tangherlini si è materializzata in una finale splendida, equilibratissima, contro la canadese Eleanor Harvey, vissuta punto a punto per tutti i 9' del match: la stoccata decisiva per la marchigiana dell'Esercito è arrivata al minuto supplementare, con il verdetto di 12-11 che ha decretato il trionfo dell'azzurra. Elena Tangherlini, al terzo podio in carriera in Coppa del Mondo (lo scorso anno fu argento a Parigi e Hong Kong), si è così lasciata andare a un pianto liberatorio, carico d'emozione, prima d'essere travolta dall'abbraccio di tutte le sue compagne, con in testa la capitana Arianna Errigo.