SCHERMA, ASSOLUTI AL VIA: CURATOLI E DI CARLO VINCONO NELLA SCIABOLA

Sarà un weekend di grande scherma quello che dal 29 novembre al 1° dicembre farà di Bastia Umbra la "capitale italiana" del fioretto e della spada. Tre giorni di assalti, sei competizioni in programma e uno spettacolo assicurato: l'appuntamento con la Prima Prova Nazionale Assoluti di fioretto e spada, che avrà come prologo la Prima Prova Nazionale Giovani di fioretto, porterà nel Padiglione 9 del complesso Umbria Fiere migliaia di persone tra atleti, tecnici, addetti ai lavori, famiglie e appassionati. Un evento d'eccellenza nel calendario agonistico che la Federazione Italiana Scherma ha affidato al Club Scherma Foligno, forte di una consolidata e apprezzata esperienza organizzativa su tutto il territorio regionale. Bastia Umbria, a sua volta, è location collaudata, già sede per competizioni particolarmente numerose e pronta ad accogliere sulle 32 pedane che saranno allestite alcuni tra i più affermati campioni della scherma italiana. Il debutto della kermesse, come detto, sarà riservato alla categoria Under 20. Nella giornata di venerdì 29 novembre, infatti, spazio alla Prima Prova Nazionale Giovani di fioretto maschile e femminile, con gli uomini impegnati dalle ore 9 e le donne dalle 11.30, tutti a caccia dei primi pass per i Campionati Italiani Under 20 che vivranno l'atto finale sempre in Umbria, a Terni, a fine maggio 2025. Da sabato 30 novembre, invece, spazio ai big della Prima Prova Nazionale Assoluti di fioretto e spada. S'inizierà con la gara di spada maschile (al via alle ore 9) e il fioretto femminile (dalle 11). In entrambe le competizioni in pedana tanti protagonisti del panorama internazionale e "reduci" dalla spedizione olimpica dei Giochi di Parigi 2024. Gran finale domenica 1° dicembre con la spada femminile (dalle ore 9) e il fioretto maschile (start alle 11.30). Comincerà così, da Bastia Umbra, la prima stagione nazionale del nuovo quadriennio olimpico del fioretto e della spada, con in palio i pass per i Campionati Italiani Assoluti di Bari 2025 in programma dal 4 al 9 giugno del prossimo anno.

È invece iniziata domenica scorsa la stagione dei big della sciabola. Aperta con un minuto di silenzio in memoria dell'olimpionico Gianfranco Dalla Barba, icona della scherma e della medicina, la Prima Prova Nazionale Assoluti di sciabola alla Fiera di Foggia ha visto i successi di Luca Curatoli e Alessia Di Carlo. Il campione italiano uscente Luca Curatoli, nella gara maschile da 95 partecipanti, ha cominciato la nuova stagione nazionale così come aveva finito la precedente, salendo sul gradino più alto del podio. Il poliziotto napoletano ha vinto il derby di finale in casa Fiamme Oro, con il punteggio di 15-13, contro Pietro Torre, argento di giornata. Bronzo al collo per il vincitore del tricolore 2023 Riccardo Nuccio, anche lui della Fiamme Oro (fermato in semifinale sul 15-13 dal vincitore della prova), e per Giovanni Repetti del Centro Sportivo Esercito (sconfitto nel penultimo atto da Torre 15-12).

Tra i "top 8" degli sciabolatori anche i carabinieri Michele Gallo e Giacomo Mignuzzi, Marco Mastrullo delle Fiamme Gialle e Daniele Franciosa dell'Aeronautica Militare. Nella competizione femminile, tra le 95 sciabolatrici in pedana, ha primeggiato Alessia Di Carlo dell'Aeronautica Militare, che ha superato in un'avvincente finale decisa all'ultima stoccata, per 15-14, Martina Criscio delle Fiamme Oro, seconda classificata tra gli applausi del pubblico della sua Foggia. Terzo gradino del podio per la campionessa italiana in carica Michela Battiston dell'Aeronautica Militare (fermata 15-4 in semifinale da Di Carlo) e per la classe 2004 Manuela Spica delle Fiamme Gialle (out contro Criscio 15-10) che è risultata la più giovane tra le medagliate. Ai piedi del podio Rebecca Gargano dell'Aeronautica Militare (5^), Mariella Viale delle Fiamme Oro (6^), Giulia Arpino del GS Vigili del Fuoco (7^) e Francesca Romana Lentini del Club Scherma Roma (8^), quest'ultima classe 2008 e migliore delle atlete rappresentanti di società non in uniforme. La prima gara nazionale svoltasi a Foggia dopo i Giochi Olimpici, alla presenza di tante autorità del Comune dauno e della Regione Puglia, è stata anche l'occasione per premiare tre grandi protagonisti della scherma mondiale. L'Olympia Fencing guidata dal presidente Antonio Iandolo, società organizzatrice della manifestazione, ha infatti consegnato un riconoscimento speciale allo sciabolatore azzurro e bronzo olimpico lo scorso luglio Gigi Samele, applauditissimo dai suoi concittadini che hanno riservato la standing ovation al quattro volte medagliato ai Giochi, alla sua compagna e super-campionessa, l'olimpionica ucraina Olga Kharlan, e al loro maestro (presso la Virtus Bologna) Andrea Terenzio, altra eccellenza della scuola schermistica foggiana.