Scherma: Andrea Cassarà nuovo ct nazionale russa di fioretto

07 Ott 2026 - 11:32
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Andrea Cassarà, ex schermidore con due ori e un bronzo olimpico, è stato nominato commissario tecnico delle squadre russe di fioretto maschile e femminile. Lo riporta la Tass, citando l'ufficio stampa della Federazione russa di scherma. "L'italiano Andrea Cassarà è stato nominato ct della squadra russa di fioretto. Ci congratuliamo con Andrea per la sua nomina e gli auguriamo energia inesauribile, infinita pazienza, buona fortuna e successo nel suo lavoro a beneficio della scherma russa", ha annunciato la federazione.

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