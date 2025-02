Scherma: a Roma primo collegiale fioretto azzurro guidato dal ct Vanni

Si terrà a Roma dal 25 febbraio al 1° marzo 2025, presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti', il primo allenamento collegiale del fioretto azzurro guidato dal Commissario tecnico Simone Vanni. Sono 28 gli atleti, equamente divisi tra donne e uomini, convocati dal ct per il ritiro dell'Acqua Acetosa che precederà la trasferta egiziana per la tappa di Coppa del Mondo sia femminile che maschile al Cairo. Sulle pedane del CPO romano lavoreranno le fiorettiste Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Francesca Palumbo, Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Il gruppo maschile, invece, sarà composto dai fiorettisti Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli. Con il Responsabile d'arma Simone Vanni ci saranno i maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Marco Ramacci e Marco Vannini, supportati dai preparatori fisici Luca Bonaguidi e Michele Mariotti, dai medici Pierluigi Martinelli e Valeria D'Errico, dai fisioterapisti Massimiliano Aver e Sara Primavera, e dal tecnico delle armi Berardino DI Biase. La Coppa del Mondo di fioretto al Cairo scatterà invece il 6 e 7 marzo con le fasi preliminari prima per le donne e poi per gli uomini, l'8 sarà il giorno dei tabelloni principali di entrambe le gare individuali mentre domenica 9 marzo la tappa in Egitto del circuito iridato di specialità sarà chiusa dalle due prove a squadre.