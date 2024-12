Scherma: a Roma cerimonia delle medaglie olimpiche e paralimpiche

Le nove medaglie della scherma azzurra ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi brillavano ieri sera a Roma, presso il Salone d'Onore del Coni. La 'Cerimonia delle Medaglie Olimpiche e Paralimpiche 2024' ha fatto rivivere le emozioni della doppia spedizione del Grand Palais, un'unica grande squadra italiana in pedana con 34 atleti (24 olimpici e 10 paralimpici) guidata dai Commissari tecnici, supportati da Capi delegazione, maestri di staff, dirigenti, funzionari, preparatori fisici, medici, fisioterapisti e tecnici delle armi. L'evento, aperto dagli interventi del Presidente federale Paolo Azzi e dei Presidenti di Coni e Cip, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, ha visto insigniti, come da tradizione e nello spirito di condivisione della scherma italiana, tutti coloro che hanno rappresentato l'Italia sulle pedane francesi con particolare risalto per i protagonisti delle nove medaglie vinte dalla scherma azzurra ai Giochi di Parigi 2024 tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Un risultato storico: per numero complessivo di podi conseguiti, infatti, è stato eguagliato il record nel Nuovo Millennio che era stato stabilito nell'edizione di Londra 2012.

Standing ovation per la squadra di spada femminile che ha regalato la 50esima medaglia d'oro della storia della scherma italiana alle Olimpiadi con il trionfo di Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria. Prima delle spadiste olimpioniche sono stati festeggiati il bronzo olimpico Luigi Samele (sciabola maschile individuale) e i tre argenti olimpici vinti da Filippo Macchi (fioretto maschile individuale) e dalle squadre di fioretto femminile (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo) e fioretto maschile (Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi). Poi le quattro medaglie conquistate alle Paralimpiadi: il bronzo di Edoardo Giordan (sciabola maschile A), l'argento di Matteo Betti (fioretto maschile A) e ancora i bronzi di Bebe Vio Grandis (fioretto femminile B) e della squadra di fioretto femminile (Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Bebe Vio Grandis e Rossana Pasquino).