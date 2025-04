Scherma: a maggio cdm fioretto a Vancouver

La Coppa del Mondo di fioretto a Vancouver e il Grand Prix di sciabola a Seoul saranno gli appuntamenti di cartello del primo weekend di maggio per la scherma internazionale. A poco più di un mese dall'Europeo 'in casa', in programma dal 14 al 19 giugno a Genova, tra Canada e Corea sono attesi in pedana complessivamente 48 atleti azzurri. Tappa in Canada per la Coppa del Mondo di fioretto sia maschile che femminile. Appuntamento dal 1° al 4 maggio a Vancouver, dove si disputeranno sia gare individuali che a squadre. Saranno 24, complessivamente, gli azzurri del CT Simone Vanni in pedana. Le due giornate iniziali saranno dedicate alle qualificazioni prima femminili (il 1° maggio) e poi maschili (venerdì 2), sabato 3 maggio i tabelloni principali di entrambe le prove individuali e domenica 4 le competizioni a squadre. Le fiorettiste azzurre impegnate saranno la neo 'numero 1' del mondo Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Elena Tangherlini, Alice Volpi, Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. Al maschile, invece, trasferta canadese per i fiorettisti italiani Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Tommaso Marini, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Francesco Inagargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli.