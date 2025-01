Scherma: 48 azzurri in pedana nel weekend, sciabola a Plovdiv e spada a Doha

Dopo l'Assemblea nazionale di ieri, che ha visto il rinnovo del Consiglio della Fis per il quadriennio 2025-2028 con l'elezione a Presidente federale di Luigi Mazzone, la scherma italiana si prepara a un lungo weekend di gare internazionali che proporrà la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Plovdiv e il Grand Prix di spada a Doha. Saranno 48, in tutto, gli azzurri impegnati nel prossimo fine settimana: spiccano i rientri eccellenti - dopo le rispettive medaglie ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 - dello sciabolatore Luigi Samele in Bulgaria e delle spadiste Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio in Qatar.