Scherma: 48 azzurri in pedana, i fiorettisti tornano a Parigi

Prossimo weekend con 48 azzurri in pedana. La coppa del mondo di scherma apre il nuovo anno con il fioretto maschile che torna a Parigi dopo i Giochi olimpici: allo Stade Pierre de Coubertin, che lo scorso anno salutò il trionfo italiano nella gara individuale con la vittoria di Tommaso Marini, secondo posto di Alessio Foconi e bronzo per Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, si ritrovano gli stessi protagonisti, vincitori anche della medaglia d'argento olimpica a squadre nella capitale francese. Trasferta in Asia invece per le fiorettiste: le 12 azzurre saranno impegnate nella tappa di Hong Kong per la gara individuale che scatterà venerdì 10 gennaio e si concluderà con il tabellone principale sabato: in gara la capitana Arianna Errigo, le vincitrici delle prime due tappe del nuovo quadriennio olimpico Martina Favaretto (oro a Tunisi) ed Elena Tangherlini (a Busan), Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. Sarà infine il Grand Prix in Tunisia ad aprire l'anno solare della sciabola: 24 gli azzurri del CT Nicola Zanotti impegnati in una competizione che prevede - come tutte le prove del circuito d'élite GP FIE - soltanto gare individuali a punteggio maggiorato. Venerdì l'apertura con 12 italiane in pedana: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. Sabato la gara maschile: già certi di un posto nel tabellone principale, Luca Curatoli e Michele Gallo, saliranno in pedana a caccia del "pass" Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli.