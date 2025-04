Scacchi, a Orosei tappa valida per qualificazione a Coppa del Mondo

Emmedi sport con il maestro Roberto Mogranzini deus ex machina, assieme all'assessorato al Turismo guidato da Franco Cuccureddu, ha costruito fin dallo scorso anno una manifestazione con i controfiocchi. Il successo della prima edizione è stato premiato dalla Federazione Scacchistica Italiana come miglior torneo d'Italia nel 2024. Da domani sono in gara oltre 250 giocatori provenienti da trentatré Paesi. Il torneo è nel circuito ufficiale della Federazione scacchistica mondiale (Fide) ed è valido per le qualificazione alla Coppa del Mondo. Il montepremi è di 50mila euro, diecimila al vincitore. Al festival prendono parte i migliori giocatori del panorama scacchistico internazionale.