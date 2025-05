Samuele Baliva medaglia d'oro nel Taekwondo ai Campionati universitari di Ancona

Prima medaglia d'oro nel Taekwondo per Samuele Baliva che gareggia per il Cus L'Aquila ai Campionati nazionali universitari di Ancona. Oro e titolo di Campione nazionale Universitario per Baliva nella gara di Taekwondo maschile. L'atleta della scuola Taekwondo di Celano, allenato dai fratelli Cotturone, ha conquistato il gradino più alto del podio, dimostrando grande determinazione, talento e abilità sul tatami. Oltre al successo sportivo, Baliva vanta un importante attività universitaria come studente di filosofia presso l'Università dell'Aquila, a conferma del suo impegno sia nello sport sia negli studi. "Questo prestigioso risultato rappresenta un motivo di orgoglio per il CusAq e per tutta la comunità sportiva, che ne fa una palmare testimonianza sull'eccellenza e la preparazione degli atleti che ne fanno parte". Lo ha detto Francesco Bizzarri, pre