Salta porta durante gara sci e si autodenuncia, plauso fair play

Salta una porta durante una gara del Trofeo Pinocchio sugli sci all'Abetone (Pistoia) senza che nessuno se ne accorgesse e invece di far finta di niente si autodenuncia alla giuria, perdendo così la competizione. E' il gesto di fair play del giovane Michele Vivalda, 16 anni, dello sci club di Sestriere, che gli è valso comunque un premio: il plauso del presidente della Fisi Flavio Roda. Riconoscimento, come riportano i media, che è andato anche al suo allenatore e allo sci club della Vialattea, per l'esempio di fair play trasmesso al loro atleta. L'episodio è avvenuto mercoledì nella seconda manche del Gigante della categoria Allievi, per la quale Vivalda era in lizza per la vittoria. A causa della scarsa visibilità per le condizioni meteo nessuno a bordo pista si era accorto che il giovane atleta aveva saltato una porta. Il 16enne lo ha raccontato al suo allenatore e con lui è andato ad autodenunciarsi alla giuria. Roda, ha scritto una lettera di apprezzamento al presidente dello sci club Sestriere, Alessandro Garrone, attestato "stima per questo straordinario esempio di sportività, perfettamente in linea con i principi di onestà e fair play. Siamo certi che i valori promossi all'interno del vostro sodalizio sportivo siano volti non solo a formare campioni nello sport, ma anche persone con solidi principi di lealtà e correttezza".