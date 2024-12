Salis: "Con World Winter Games Torino sarà città proiettata nel futuro"

"Torino 2006 ha lasciato una Torino diversa. E questo varrà ancora di più dopo la manifestazione di marzo. Con le Paralimpiadi si cambia la mentalità di un Paese, le sedi sono premiate per la capacità di andare incontro a tutti. Quindi pensare alle esigenze do accessibilità per tutti è un regala che si fa la città e il Paese. Dopo i World Winter Games Torino sarà una città molto più proiettata nel futuro". Così Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, alla presentazione presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri, della delegazione italiana ai Giochi Mondiali invernali Special Olympics che si svolgeranno a Torino dall'8 al 15 marzo.