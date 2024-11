RUNNING, APERTE LE ISCRIZIONI PER LA WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Per chiunque abbia mai sognato di far parte di un evento globale da record, in uno scenario sensazionale, questa è la giusta occasione. Da oggi, 6 novembre, sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 12.a edizione della Wings for Life World Run, che mira a battere il proprio record di presenze e consolidare lo status di più grande evento podistico al mondo. E poiché il 100% delle quote di iscrizione è destinato alla ricerca scientifica per trovare una cura per le lesioni del midollo spinale, questa corsa di beneficenza è anche molto di più. La corsa - che dal suo esordio nel 2014 fino ad oggi ha raccolto 51,93 milioni di euro - rappresenta la principale occasione di raccolta fondi per la Fondazione no-profit Wings for Life, il cui CEO, Anita Gerhardter, spiega: "I fondi raccolti dalla Wings for Life World Run 2024 sono già stati destinati a ricerche e sperimentazioni cliniche all'avanguardia in tutto il mondo e i nostri esperti hanno ora iniziato il processo di valutazione per il prossimo round di supporto. Siamo entusiasti dei promettenti avanzamenti legati alla ricerca e questo progresso è possibile grazie ai fondi raccolti dalla Wings for Life World Run. Ogni partecipante, con il suo contributo, fa davvero la differenza!".

La Wings for Life World Run è l'evento podistico più grande ed inclusivo al mondo, con un format unico, che coinvolge partecipanti con livelli di forma fisica diversi, a prescindere dal fatto che corrano, si spostino su una sedia a rotelle, facciano jogging o semplicemente camminino. Come di consueto, nella prossima corsa del 4 maggio 2025 i partecipanti partiranno esattamente nello stesso momento, le 11:00 UTC (Tempo Coordinato Universale), le 13.00 in Italia, e saranno inseguiti da un traguardo in movimento chiamato Catcher Car. L'edizione 2024 ha infranto ogni record: oltre 250.000 partecipanti hanno contribuito a raccogliere 8.104.499 euro per la ricerca sul midollo spinale. I 265.818 runners di Wings for Life World Run erano di 192 nazionalità diverse e sono partiti contemporaneamente in 169 paesi, percorrendo una media di 11,5 km ciascuno, per una distanza totale equivalente a quasi 50 volte il giro del mondo.

Con l'app Wings for Life World Run, i partecipanti possono correre ovunque vogliano, inseguiti da una Virtual Catcher Car con la voce di un personaggio famoso. Per coloro che vogliono utilizzare l'App, ma non vogliono correre da soli, ci sono gli App Run Events. Organizzati a livello locale in tutto il mondo, nel 2024 gli App Run Events sono stati quasi 350 e le prime località per il 2025, che finora coprono oltre 30 paesi, saranno disponibili per la registrazione a partire da oggi. I partecipanti possono scegliere di correre sullo sfondo di skyline spettacolari come Milano, New York, Hong Kong e Dubai, così come in altre destinazioni iconiche tra cui Lipsia (Germania), Città del Capo (Sud Africa), Città del Guatemala (Guatemala), Melbourne (Australia) e Vancouver (Canada), solo per citarne alcune. Per trovare un App Run Event nelle vicinanze, i runner possono esplorare le destinazioni su www.wingsforlifeworldrun.com. In Italia, oltre alla sopracitata Milano, saranno presto rese note altre località.

Coloro che preferiscono correre fianco a fianco con migliaia di altri partecipanti possono scegliere una Flagship Run, dove un personaggio famoso li inseguirà fisicamente a bordo di una reale Catcher Car. Per il 2025, le sette città individuate per le Flagship Run sono Vienna (Austria), Zara (Croazia), Monaco di Baviera (Germania), Breda (Paesi Bassi), Poznań (Polonia), Lubiana (Slovenia) e Zugo (Svizzera). Attenzione: tutte e sette le destinazioni sono andate esaurite nell'edizione 2024, quindi non è mai troppo presto per iscriversi.