Rugby: Urc, i 23 convocati Benetton per sfida contro Cardiff

Lo staff tecnico dei Leoni ha deciso quali 23 interpreti mandare in campo contro Cardiff, consapevole dell'indisponibilità di alcuni giocatori fermi per infortunio. La formazione ricalca in buona parte quella della scorsa settimana. In posizione di estremo spazio sempre a Rhyno Smith. Le due ali che chiudono il triangolo allargato sono nuovamente Paolo Odogwu e Ignacio Mendy. Al centro il duo è composto dal rientrante Malakai Fekitoa e Ignacio Brex. In mediana ha le chiavi della mischia Andy Uren e all'apertura torna dall'inizio Tomas Albornoz. Nel pack trevigiano il pilone sinistro è ancora Thomas Gallo, a pilone destro rientra dal primo minuto Giosué Zilocchi e a fare da tallonatore c'è Bautista Bernasconi. In sala macchine non si cambia e viene confermata la coppia costituita da Scott Scrafton e il capitano Eli Snyman. In terza linea i due flanker sono Riccardo Favretto e Manuel Zuliani. Come numero 8 agisce ancora Toa Halafihi. "L'unico nostro focus è portare a casa il risultato contro Cardiff: le scelte sono state fatte per mettere in campo la miglior formazione possibile, dando continuità rispetto la settimana scorsa con pochi avvicendamenti tra i 23. Purtroppo, dobbiamo rinunciare ad Izekor per infortunio e a Menoncello in quanto i suoi indicatori fisici ci hanno spinto a dargli un turno di riposo precauzionale", spiega coach Marco Bortolami.