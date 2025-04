Rugby: Urc, Benetton a Johannesburg contro Lions, Ruzza zapitano

Reduce dalla settimana di stop dopo l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions Cup, il Benetton Rugby è pronto a immergersi nella tournée sudafricana. I Leoni da martedì sono approdati nella Rainbow Nation per disputare i due turni da giocare nello United Rugby Championship, in Sudafrica, contro i Lions e gli Stormers. I biancoverdi nel fine settimana dovranno maneggiare il primo dei due cruciali match: domani pomeriggio, sabato 19 aprile alle ore 13:45, i Leoni scenderanno in campo all'Emirates Airline Park di Johannesburg contro gli Emirates Lions per il Round 15 di campionato. A quattro turni dal termine la truppa di coach Bortolami, che in campionato viene da due successi interni di fila contro Edimburgo e Cardiff, ha 36 punti in graduatoria e occupa la settima posizione, penultima disponibile per accedere ai playoff. I Lions sono quattordicesimi in classifica con 30 punti, a testimoniare quanto sia fitta la bagarre per strappare il pass per la post-season.