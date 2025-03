Rugby: tour Italia U19 in Scozia e Galles dal 7/4

Alessandro Castagna, responsabile tecnico della nazionale italiana U19 di rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno in calendario a partire dal 3 aprile. Gli Azzurrini si alleneranno a Calvisano dal 3 al 6 aprile. Lunedì 7 aprile è in calendario la partenza per la Scozia dove mercoledì 9 aprile - alle 16 locali - l'Italia affronterà i pari età della Scozia presso il campo del Melrose RFC. Giovedì 10 aprile l'Italia viaggerà verso il Galles e domenica 13 aprile alle 14 locali affronterà i padroni di casa presso il campo del Merthyr RFC. "E' una occasione di crescita e di confronto sia per i giocatori che per lo staff. E' la seconda opportunità stagionale - dopo il match contro la Francia a Parabiago lo scorso novembre - dove gli atleti potranno giocare a livello internazionale provando a strappare, nell'immediato futuro, una convocazione per la Nazionale Under 20 così come è successo nel recente passato con il Sei Nazioni Under 20. Siamo molto motivati in vista delle prossime partite. Abbiamo a disposizione un grande gruppo che ha ottime potenzialità. L'obiettivo è quello di fornire prestazioni importanti, senza dimenticare che avremo la possibilità di affrontare avversari come Scozia e Galles dove gli atleti acquisiranno maggiore esperienza, fattore fondamentale nel percorso di crescita di tutta la squadra" ha dichiarato Alessandro Castagna.