Rugby: tour British and Irish Lions in Australia, definito staff di Farrell

I giocatori che prenderanno parte all'attesissimo tour australiano dei British and Irish Lions la prossima estate saranno annunciati l'8 maggio. Ma per quanto riguarda lo staff 'allenatore degli English Lions, Andy Farrell, che si è temporaneamente fatto da parte come allenatore dell'Irlanda durante l'ultimo torneo per concentrarsi sulla preparazione del tour estivo della leggendaria squadra, ha oggi presentato i cinque allenatori assistenti che lo aiuteranno nella lunga tournèe. Responsabile della difesa sarà l'irlandese Simon Easterby, lo stesso allenatore che ha sostituito Farrell come allenatore ad interim della nazionale irlandese durante l'ultimo torneo. Farrell sarà assistito anche da altri due allenatori che conosce molto bene: il neozelandese Andrew Goodman, che passerà dall'incarico di allenatore consecutivo dell'Irlanda a quello di allenatore dell'attacco dei Lions, e l'ex tallonatore irlandese John Fogarty, che sarà responsabile della mischia. Farrell ha nominato anche l'assistente allenatore di Steve Borthwick in Inghilterra, l'ex mediano di mischia Richard Wigglesworth, che si occuperà dei tre quarti, e l'allenatore dell'attacco della Scozia John Dalziel, che avrà esattamente lo stesso incarico con i Lions. I Lions giocheranno tre partite contro i Wallabies durante l'estate: il 19 e 26 luglio e il 2 agosto. La squadra giocherà poi una partita contro l'Argentina a Dublino il 20 giugno prima di intraprendere un tour di sei settimane.