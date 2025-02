Rugby: Sei Nazioni, Fir celebra Parisse nel giorno di Italia-Francia

Andrea Duodo, presidente della Federazione Italiana Rugby, ha dichiarato: "La carriera di Sergio può essere definita solamente come straordinaria. Per durata, per la qualità del gioco che ha saputo esprimere sino al giorno del proprio ritiro, per l'impegno che in ogni singolo minuto ha messo al servizio della maglia azzurra e del movimento. Non potrebbe esserci un momento migliore della partita del 23 febbraio contro la Francia, che unisce i due mondi rugbistici che hanno caratterizzato il suo percorso sportivo, per consegnargli il cap da Centurione e, soprattutto, per ringraziarlo - noi insieme ai nostri cugini e amici in arrivo dall'altro lato delle Alpi - per il meraviglioso rugby che ci ha regalato per quasi vent'anni".