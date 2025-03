Rugby: Sei Nazioni femminile, Seye 'possiamo arginare Irlanda'

Nonostante la sconfitta, l'esordio dell'Italia al Sei Nazioni femminile 2025 si può considerare positivo: il 38-5 di York contro l'Inghilterra, al di là del risultato in sé, ha mostrato una squadra in grado di tenere fisicamente di fronte a una compagine molto più forte e soprattutto pesante. Tutto questo in vista dell'Irlanda è molto positivo, come spiega Sara Seye, pilone destro dell'Italia e delle Ealing Trailfinders: "Il match con l'Inghilterra è sempre fisicamente molto impegnativo. Chiaramente non è una partita in cui si può 'giocare' tanto sul risultato, ma bisogna analizzare la prestazione, e da questa sfida secondo me arrivano molti segnali positivi".