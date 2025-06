Rugby, Sei Nazioni femminile 2026: le azzurre inizieranno in Francia

È stato diramato il calendario dell'edizione 2026 del 6 Nazioni femminile di rugby. La prossima edizione inizierà non più a marzo come negli ultimi anni, bensì nella seconda settimana di aprile. Il primo match sarà in trasferta contro la Francia sabato 11 aprile alle 13:25 italiane, per poi proseguire il 18 aprile alle 18.40, sempre fuori casa, con l'Irlanda. La prima gara casalinga dell'Italia nel giorno della Festa della Liberazione, il 25 aprile, contro la Scozia. Dopo una settimana di pausa, la seconda sfida interna con l'Inghilterra. Nel turno conclusivo l'Italia sarà di scena in Galles domenica 17 maggio alle 13:15.