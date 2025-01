Rugby, Nazionale donne: iniziato primo raduno con neo ct Roselli

È iniziato oggi, al CPO Giulio Onesti di Roma, il primo raduno del 2025 per la Nazionale Femminile dell'Italia. L'avvio delle attività del raduno ha rappresentato anche l'occasione per il nuovo coach delle Azzurre, Fabio Roselli, per incontrare i media di riferimento per esporre la propria filosofia di gioco e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere durante il suo periodo alla guida dello staff tecnico. "Fin da quando abbiamo trovato l'accordo e sono stato scelto per questo incarico - ha dichiarato - ho aspettato questo momento: non vedo l'ora di iniziare questo raduno. Ogni sfida comporta aspetti positivi e ostacoli: seguo questo gruppo da un po' e posso dire che l'Italia è una squadra forte, che ha giocatrici eccezionali. La nostra sfida sarà maggiormente con il tempo: abbiamo sette mesi di qui alla Coppa del Mondo, con in mezzo il Sei Nazioni. Sono i due tornei più importanti che ci siano, quindi dobbiamo valorizzare ogni momento insieme, ma anche quelli in cui non saremo in raduno. In queste settimane ho avuto modo di parlare con molte giocatrici, comprese quelle che giocano in Inghilterra (Rigoni, Seye, Stefan, Turani, ndr.) che non possono essere presenti a questo raduno, che quelle che non ho potuto chiamare perché non al 100% della forma. Voglio che la squadra inizi a far bene già dal Sei Nazioni, senza approcciare in modo del tutto sperimentale. Certo, ci prepareremo strategicamente a ogni sfida con i nostri avversari, a partire da quella d'esordio con l'Inghilterra il prossimo 23 marzo a York. Il nostro obiettivo è fare un grande Sei Nazioni per fare poi un grande Mondiale".