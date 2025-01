Rugby: molestie sessuali a 16enne, si dimette ct di Samoa

Mahonri Schwalger, 46 anni, ct della nazionale di rugby di Samoa n. 14 del ranking mondiale alla fine del 2024 (l'Italia è decima), si è dimesso dall'incarico dopo le accuse a suo carico di molestie sessuali nei confronti di minore. di 16 anni. L'annuncio è stato dato con una nota dal presidente della federugby locale, Sailele Malielegaoi. Schwalger, che da giocatore ha fatto parte di club inglesi come Scarlets e Sale, era entrato in carica lo scorso aprile ma già a settembre era stato sospeso per le accuse di cui è stato fatto oggetto, ovvro "molteplici reati gravi, tra cui rapporti sessuale illeciti, tentata violenza sessuale con una persona di età inferiore ai 16 anni e aggressione". Per questo, lo scorso ottobre, era anche stato arrestato e poi rilasciato su cauzione. Oggi l'addio, "anche se per noi come team ha dato tutto, e il suo contributo resterà", le parole del presidente Malielegaoi riferite nel comunicato.