Rugby: Italia U23 vince a Edimburgo 24-7 contro Scotland Emerging

La selezione italiana U23 di rugby ha battuto la Scotland Emerging a Edimburgo, in una serata, quella di sabato, che regala ai ragazzi di coach German Fernandez la gioia di una vittoria esterna. Contro la squadra del giocatore più alto del mondo (Carmichael, con i suoi 2.10 m di altezza) e allenata dall'head coach della Scozia Greg Townsend, l'Italia U23 rimonta l'iniziale svantaggio con le mete di Gallorini, Andreani, Scalabrin e Belloni. Finisce dunque 7-24 per gli ospiti, che per l'occasione giocano in maglia bianca e con Mattia Ferrarin che vince il premio Player of the match.