Rugby, Italia U20: il XV degli Azzurrini per la sfida all'Irlanda

Lo staff tecnico della Nazionale maschile U20 di rugby ha deciso la formazione che domani, venerdì 20 dicembre, affronterà i pari età irlandesi nell'ultimo match di avvicinamento al Sei Nazioni 2025. Terreno del confronto, il St. Mary's College di Dublino, dove alle 14 ora locale (le 13 in Italia) le due squadre si sfideranno su tempi regolamentari ma con regole adattate nelle gestione dei cambi, come da tradizione ormai consolidata tra le due federazioni a ridosso del Natale. "La formazione è figlia del lavoro svolto sia in questi giorni, sia nei raduni precedenti, e ha principalmente lo scopo di testare il livello di applicazione di alcuni contenuti sviluppati sia a livello individuale che collettivo", commenta l'head-coach Roberto Santamaria. "In questo senso la seduta congiunta con i ragazzi dell'Irlanda svoltasi ieri all'High Performance Center IRFU ci ha già fornito riferimenti importanti, che dopo il match di domani saranno ulteriormente arricchiti. Di fatto questi ultimi 80 minuti dell'anno testimonieranno a che punto siamo, come squadra e come singoli giocatori, nel percorso verso il Sei Nazioni, e su questa valutazione imposteremo l'approccio al Torneo fin dal prossimo raduno di inizio gennaio a Treviso".

Sei i giocatori classe 2006 schierati dal primo minuto, tre quelli a disposizione: spicca in questo gruppo la presenza del numero 10 trevigiano Roberto Fasti, che si conferma titolare in regia accoppiato a Niccolò Beni come già accaduto in Francia a novembre. In prima linea dentro subito il pilone rodigino Nicola Bolognini, che torna a destra in un trio all'ingaggio con il 2006 Boccato a sinistra e il "francese" Caiolo-Serra in mezzo. Il Numero 8 Milano e il secondo centro Zanandrea vestono i gradi condivisi di Capitano, mentre in panchina l'unico incerto causa un problema fisico non del tutto rientrato è il moglianese Bellotto. Il gruppo farà rientro in Italia nella mattinata di domenica, staccando per le vacanze natalizie ma avendo già in calendario il raduno di Treviso dal 7 al 15 gennaio, decisivo per definire la lista da comunicare poi a Six Nations in vista dell'esordio con la Scozia del 31 gennaio. Questa la formazione: Drago, Calosso, Zanandrea, Todaro, Faissal, Fasti, Beni, Milano, Casartelli, Miranda, Melegari, Redondi, Bolognini, Caiolo-Serra, Boccato. A disposizione: Casiraghi, Brasini, Vallesi, Midena, Mugnaini, Ragusi, Ducros, Pietramala, Bianchi, Bellotto, Ndoumbe Lobe.