Rugby: Italia, Ruzza 'niente panico dopo la Francia'

L'Italia del rugby è in cerca di riscatto: la squadra del ct Gonzalo Quesada ha cominciato la preparazione al match di Twickenham contro l'Inghilterra e vuole rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta con la Francia. La preparazione al match con gli inglesi parte ovviamente dalla revisione e dall'analisi degli errori commessi contro i Bleus, come spiega Federico Ruzza, seconda linea dell'Italia e del Benetton: "Il lunedì è stato dedicato alla revisione del match con la Francia, e poi siamo partiti subito con la preparazione della sfida con l'Inghilterra. Dovevamo fare chiarezza su alcune cose: magari è superfluo, ma dopo una partita dal risultato così sfavorevole è importante guardarsi in faccia, ripercorrere il match e capire cosa è successo. Chiaramente il risultato è molto brutto da vedere, ma non bisogna farsi prendere dal panico: disperarsi non serve a niente, è importante capire cosa non è andato bene e ritornare a lavorare bene come abbiamo fatto finora".