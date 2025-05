Rugby: Italia, gli arbitri test tour estivo contro Namibia e Sudafrica

World Rugby ha ufficializzato le designazioni arbitrali per i Test Match all'interno della finestra internazionale estiva. La prima partita della Nazionale Italiana Maschile è in programma il 27 giugno a Windhoek in Namibia. Gli Azzurri affronteranno i padroni di casa nel match che sarà diretto da Andrew Brace. Poco più di una settimana più tardi, in Sudafrica, la squadra guidata da Gonzalo Quesada affronterà i Campioni del Mondo in carica con la direzione del match affidata alla scozzese Hollie Davidson. Chiusura del trittico di partite estive in programma a Porth Elizabth - al Nelson Mandela Bay Stadium - dove gli Azzurri affronteranno nuovamente il Sudafrica sabato 12 luglio nel match diretto da Andrew Brace. Queste le designazioni arbitrali per le partite dell'Italia: 27.06.25 Namibia v Italia - Windhoek, Hage Geingbob Stadium - Arb. Andrew Brace (IRFU); 05.07.25 Sudafrica v Italia - Pretoria, Loftus Versfeld - Arb. Hollie Davidson (SRU); 12.07.25 Sudafrica v Italia - Porth Elizabeth, Nelson Mandela Bay Stadium - Arb. Andrew Brace (IRFU).