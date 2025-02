Rugby: Italia-Francia Sei Nazioni, al Terzo Tempo Village gli Eiffel 65

L'iconico Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village riapre le sue porte per celebrare al meglio lo stile italiano. Al centro di questa esperienza ci sarà ancora una volta The House of Peroni Nastro Azzurro, dove gli appassionati potranno immergersi in un'esperienza di gusto senza pari. Peroni Nastro Azzurro celebrerà l'eccellenza italiana con la sua linea completa di prodotti, accompagnata da un'esclusiva food experience che fonde raffinatezza e tradizione, incarnando perfettamente lo stile italiano. Inoltre, all'interno sarà nuovamente allestita un'area dedicata alla Federazione, con un'esposizione di cimeli storici per celebrare i 25 anni di partecipazione degli Azzurri al Torneo Sei Nazioni.