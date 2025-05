Rugby: infarto a soli 37 anni, morto ex 'Springboks' Cornal Hendricks

Cornal Hendricks, rugbista sudafricano che ha collezionato 12 presenze con gli Springboks e stella nel rugby a sette, è morto all'età di 37 anni. La Federazione sudafricana (SA Rugby) ha infatti annunciato che Hendricks è morto mercoledì a causa di un infarto. Gli era stata diagnosticata una patologia cardiaca nel 2015 e si era ritirato dal rugby professionistico su consiglio medico, prima di tornare nel 2019. Mark Alexander, presidente di SA Rugby, si è detto "profondamente rattristato" per l'improvvisa scomparsa di Hendricks, che ha descritto come un "atleta straordinario". Hendricks era un'ala che ha giocato 12 partite per i Springboks nel 2014 e nel 2015, segnando cinque mete, e ha rappresentato la squadra sudafricana di rugby a sette dal 2011 al 2014.