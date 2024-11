RUGBY: IL XV DEGLI ALL BLACKS PER SFIDA CONTRO L'ITALIA

Scott Robertson ha scelto i 23 All Blacks che sabato alle 21.10 affronteranno all'Allianz Stadium di Torino gli Azzurri, nell'incontro che conclude per entrambe la finestra dei test match autunnali. Il tour europeo della nazionale campione del mondo 1987, 2011 e 2015 ha portato finora due vittorie e una sconfitta negli incontri con Inghilterra, Irlanda e Francia. L'Italia invece, nel corso delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series hanno fin qui ottenuto una sconfitta con l'Argentina al Bluenergy Stadium di Udine e una vittoria con la Georgia allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la partita di Torino, primo evento non calcistico a disputarsi nello stadio che è la casa della Juventus, la Nuova Zelanda punta su una formazione d'esperienza, al netto dell'inserimento in terza linea di Wallace Sititi, candidato per il premio Breakthrough Player of the Year ai World Rugby Awards. Il capitano di giornata sarà Scott Barrett, con Ardie Savea e Codie Taylor come vice di una squadra che mette in campo, tra gli altri, anche Beauden Barrett, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Mark Tele'a, Will Jordan. Italia-Nuova Zelanda sarà arbitrata dal francese Pierre Brousset, con Nika Amashukeli e Ludovic Cayre come assistenti e Tual Trainini al TMO. La formazione degli All Blacks per Italia-Nuova Zelanda: Will Jordan, Mark Tele'a, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Caleb Clarke, Beauden Barrett, Cam Roigard, Ardie Savea, Sam Cane, Wallace Sititi, Patrick Tuipulotu, Scott Barrett (Capitano), Tyrel Lomax, Codie Taylor, Ethan de Groot. A disp.: Asafo Aumua, Ofa Tu'ungafasi, Fletcher Newell, Tupou Vaa'i, Peter Lakai, TJ Perenara, David Havili, Damian Mckenzie. Head Coach: Scott Robertson.