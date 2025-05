ATP 500 Amburgo: Darderi si arrende a Rublev

Luciano Darderi si è arreso al terzo set contro Andrej Rublev nei quarti di finale del torneo ATP 500 in corso sulla terra rossa tedesca di Amburgo. Il russo ha avuto la meglio del numero 45 del mondo con il punteggio di 6-1 3-6 6-3. Nel terzo set l'italo-argentino ha avuto una discussione con il giudice di sedia. Il classe 2002 volerà a Parigi per il Roland Garros in cui è stato sorteggiato al 1° turno con l'americano Korda, numero 23 del tabellone. Darderi ha vinto nel mese di aprile il Grand Prix Hassan II sulla terra rossa di Marrakech.