Sci, Meillard e Yule sono già in Trentino: obiettivo 7 gennaio 2026

A Madonna di Campiglio è arrivata la bella stagione, con i prati a prendere il posto delle lingue di neve all’ombra delle Dolomiti di Brenta, ma da queste parti la voglia di 3Tre non passa mai. A oltre sette mesi dalla 72.esima edizione di mercoledì 7 gennaio 2026 (manche alle 17.45 e 20.45), lo sguardo è già proiettato sulla nuova stagione, quella del ritorno del Giochi Olimpici Invernali in Italia e di una edizione della Coppa del Mondo di Sci Alpino che vede la Night Race di Madonna di Campiglio tra gli appuntamenti clou.



Un’ulteriore conferma è arrivata dal Garda Trentino, dove è in corso da domenica 18 maggio il ritiro estivo della nazionale svizzera di slalom speciale, con in testa il tre volte vincitore della 3Tre Daniel Yule e il secondo classificato dell’ultima edizione, il Campione del Mondo Loïc Meillard. Assieme a loro anche l’esperto Luca Aerni, secondo a Campiglio nel 2017, Tanguy Nef e Ramon Zenhäusern.



In attesa dei primi test sulla neve, i campioni elvetici, tra wingfoil, bici e allenamenti indoor, hanno ritrovato l’accoglienza tipica del Trentino in un territorio, quello del Lago di Garda, da sempre profondamente connesso con Madonna di Campiglio.



“Sono sempre felice di venire in Trentino, d’inverno come d’estate,” spiega Daniel Yule. “Qui c’è di tutto: montagne e lago, bellezze, natura e gastronomia. E poi c’è la 3Tre, che è la mia gara del cuore, quella della mia prima vittoria, quella che ha segnato la mia carriera. L’anno scorso la prova di Campiglio è stata un po’ lo specchio di una stagione al di sotto delle aspettative, anzitutto le mie. Ma mi sento bene, e sono convinto di poter risalire fin dalle prime gare della nuova stagione: i 7 gennaio chi vorrà la Maglia Fulmine dovrà fare i conti con me.”



Parole e obiettivi chiari anche da parte del Campione del Mondo di Saalbach, Loïc Meillard: “Dopo tante stagioni in crescendo, finalmente nel 2025 sono riuscito a conquistare il podio della 3Tre. L’estate scorsa sono stato in ritiro nel Garda Trentino, ed è arrivata la mia miglior stagione in carriera: siamo tornati per costruire un’altra annata da ricordare, e la 3Tre sarà già un bel termometro per le ambizioni olimpiche. Ho ancora una posizione da conquistare…”