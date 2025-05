Tennis, Roddick esalta Paolini: "Non fa mai la scelta sbagliata"

"Jasmine Paolini non fa mai la scelta sbagliata. La palla può anche finire fuori di un centimetro, ma gioca sempre il colpo giusto". Andy Roddick, ex numero 1 del mondo, campione allo US Open del 2003, nel suo podcast esalta le qualità della tennista azzura, vincitrice agli Internazionali d'Italia. "Non sorprende se è numero 4 del mondo, ha fatto un lavoro straordinario. E' una grande giocatrice, molto divertente da guardare" ha sottolineato l'ultimo americano a guidare il ranking, che già a dicembre si era complimentato con Paolini. "Col suo sorriso ti fa venire voglia di sorridere - ha detto Roddick-. E' molto simpatica. Durante la premiazione, dopo la vittoria a Roma, non riuscivo a capire cosa stesse dicendo in italiano ma sapevo che era divertente, perché lei stava ridendo e tutti ridevano. Sembra una vincente. Chi avrebbe scommesso un anno fa che sarebbe arrivata al Roland Garros da quarta nel ranking davanti a Iga Swiatek".