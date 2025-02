Rugby, coach Bortolami lascia la Benetton a fine stagione

"A nome di tutto il club desidero ringraziare Marco per il lavoro svolto, la professionalità e l'impegno dimostrato durante le 9 stagioni trascorse in Benetton Rugby, da assistente prima e da capo allenatore dopo - ha dichiarato il presidente Amerino Zatta - Bortolami ha fornito un contributo importante alla crescita del club e di molti giovani promesse che sono diventate autentiche certezze per il club e la nazionale. In attesa di comunicare la definizione dello staff tecnico, il nostro focus resta ben saldo sugli obiettivi immediati. Siamo in piena corsa per i playoff di United Rugby Championship e abbiamo davanti a noi la storica opportunità di disputare gli ottavi di finale di Champions Cup. Allo stesso tempo, guardiamo già al futuro con grande ambizione: vogliamo continuare a costruire un progetto solido e competitivo, capace di consolidare la nostra presenza ai massimi livelli e di regalare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi".