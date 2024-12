Rugby: Champions Cup, domani debutto Benetton a Clermont

Coach Marco Bortolami, insieme allo staff, per la sfida esterna a Clermont disegna una formazione con molte modifiche rispetto ai 23 scesi in campo settimana scorsa a Edimburgo, tenendo sempre in considerazione l'indisponibilità di alcuni interpreti ai box per infortunio. Come estremo si posiziona Leonardo Marin. Le due ali sono il ristabilito Onisi Ratave e Louis Lynagh. In zona centrale spazio ai due centri collaudati Ignacio Brex e Tommaso Menoncello. Cambia la mediana: domani a gestire la mischia ci sarà Alessandro Garbisi e come apertura giostra dal primo minuto Tomas Albornoz. La mischia biancoverde viene di fatto rivoluzionata: torna da pilone sinistro Thomas Gallo, il pilone destro lo fa Simone Ferrari e da tallonatore agisce l'ex Agustin Creevy. In seconda linea la coppia italiana formata da Niccolò Cannone e il capitano di giornata Federico Ruzza. In terza linea rientrano i due flanker Sebastian Negri e Manuel Zuliani. A numero 8 viene data fiducia al giovane Simon Koroiyadi.