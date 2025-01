Rugby: Benetton, pilone Zilocchi rinnova fino al 2027

Il Benetton Rugby annuncia il prolungamento contrattuale di Giosuè Zilocchi fino al 30 giugno 2027. Il pilone di 28 anni si è unito ai Leoni la scorsa stagione. "Sono estremamente felice del mio rinnovo di contratto con il Benetton Rugby. Continuare a far parte di questa famiglia, rappresentando una società con una storia così importante e indossando questi colori, è per me un grande onore. Ringrazio la società per la fiducia e il supporto. Voglio continuare a dare il massimo in campo e fuori per raggiungere grandi risultati insieme" ha dichiarato Zilocchi. "Abbiamo deciso di proseguire il nostro rapporto con Giosuè perché avere un giocatore di questo calibro è fondamentale per garantire solidità sia alla nostra mischia, un reparto chiave per il nostro gioco, che alle fasi dinamiche. Questo rinnovo rappresenta un passo importante nel consolidare una squadra competitiva per le grandi sfide future", ha aggiunto Antonio Pavanello, direttore generale del Benetton Rugby.