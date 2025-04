Rugby, 6 Nazioni donne: Italia-Francia 21-34

In un match del quarto turno del 6 Nazioni femminile, l'Italia di coach Fabio Roselli cede il passo alla Francia, che si impone al 'Lanfranchi' di Parma per 34-21. E' una sfida caratterizzata da un primo tempo esemplare delle azzurre, capaci di concludere la prima frazione in vantaggio per 21-12. Nel secondo tempo però, la Francia approfitta delle occasioni e segna le mete che le consentono il sorpasso e guadagno di un punto di bonus offensivo. In meta per l'Italia, nei primi 40', Vecchini, Muzzo e Turani, con tre trasformazioni di Sillari. Prossimo appuntamento per le azzurre quello di sabato 26 contro il Galles. Prima della partita, la Federugby e il Comune di Parma hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Giancarlo Dondi, presidente della Fir dal 1996 al 2012, che proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni. Così l'attuale numero uno della Fir, Andrea Duodo, e l'assessore allo Sport di Parma Marco Bosi, affiancati dalla 'Centuriona' azzurra Sara Barattin e da una rappresentativa della Nazionale femminile, hanno scoperto una targa celebrativa dedicata a Dondi (scomparso lo scorso 31 marzo) prima del calcio d'inizio della sfida tra le azzurre e la Francia, simbolicamente posizionata nello spazio hospitality della tribuna del 'Lanfranchi' da cui Dondi era solito assistere agli incontri di Zebre e Italia Femminile.