Rugby: 31 maggio a Parma la finale scudetto Serie A Elite maschile

Sarà lo Stadio 'Sergio Lanfranchi' di Parma, sabato 31 maggio alle ore 17:15, a ospitare la finale scudetto del Campionato Italiano di Serie A Élite Maschile 2024-25, appuntamento che assegnerà il 95° titolo di Campione d'Italia. La scelta di affidare alla Lega Italiana Rugby l'organizzazione dell'evento è stata deliberata dal Consiglio Federale della FIR, confermando la piena fiducia nel progetto condiviso di sviluppo e promozione delle competizioni domestiche d'élite. Si tratta del secondo grande evento stagionale organizzato dalla Lega Italiana Rugby, dopo la finale di Coppa Italia disputata ad aprile, e rappresenta un'ulteriore tappa nel percorso verso una gestione sempre più moderna, professionale e partecipata del rugby di vertice nazionale. Le due squadre finaliste emergeranno al termine delle semifinali di ritorno in programma sabato 17 e domenica 18 maggio, che vedranno opposte Rugby Viadana 1970 vs Valorugby Emilia e FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Petrarca Rugby.