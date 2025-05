Lorenzo Sonego, impegnato nella sessione serale del Roland Garros, non ce l'ha fatta a superare Ben Shelton (numero 13 del mondo). Dopo tre ore e 31 minuti di battaglia, lo statunitense ha vinto in cinque set (6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3), concludendo l'incontro poco dopo mezzanotte. Sonego si è trovato avanti 2 set a 1, ma gli è mancato il colpo del ko, ed ha finito per subire la rimonta dell'avversario.